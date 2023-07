Officiel: Cesc Fabregas raccroche les crampons

Dans un long communiqué publié sur ses réseaux sociaux ce samedi, l’ancien joueur du FC Barcelone et d’Arsenal, Cesc Fabregas a annoncé sa retraite sportive.

Cette année 2023 a vu plusieurs joueurs de football mettre fin à leur carrière. Après Zlatan Ibrahimovic, Emmanuel Adébayor ou encore tout récemment Asamoah Gyan, c’est au tour de l’espagnol Cesc Fabregas de dire adieu aux pelouses. Celui qui a évolué à Côme en Série B la saison dernière, a annoncé la nouvelle via ses réseaux sociaux. Désormais, il va se tourner vers le coaching comme il l’a expliqué dans un long communiqué.

«après 21 saisons en tant que professionnel, il est temps de raccrocher les crampons… Je n’oublierai jamais mes premiers jours à Arenys, Mataró, le Barça, Arsenal, mes retours au Barça, Chelsea, Monaco et Côme. J’ai soulevé la Coupe du monde, deux Championnats d’Europe, tout gagné en Angleterre et en Espagne et presque tous les trophées européens. Ce fut un voyage impossible à oublier. Vous tous qui m’avez aidé, mes coéquipiers, entraîneurs, directeurs, présidents, propriétaires, partisans et mon agent, un grand merci. Aux adversaires, merci de m’avoir rendu plus fort. Et à toute ma famille, de mes parents et ma sœur à ma femme et mes enfants, merci pour vos conseils, votre aide et vos conseils sur ce long et incroyable voyage. J’ai vécu des expériences dont je n’aurais jamais pensé qu’en un million d’années je m’en approcherais.

J’ai appris 3 langues et je peux dire que cela m’a rendu plus compatissant et sage. Cela en valait la peine pour tous les bons souvenirs et les amis que je me suis fait en cours de route. Mais ce n’est pas que de la tristesse, maintenant un nouveau défi commence aussi, je suis heureux d’annoncer que je vais franchir la ligne blanche et commencer à entraîner l’équipe B en Primavera du Como 1907, un club et un projet dont je suis très excité. Ce merveilleux club m’a conquis dès la première minute et il m’est venu au moment parfait de ma carrière, je donnerai tout ce qui est en mon pouvoir. Alors, après 20 années incroyables remplies de sacrifices, de dévouement et de joie, il ne me reste plus qu’à dire merci et dire au revoir à ce merveilleux sport en tant que joueur. J’ai apprécié chaque minute sur le terrain. Cesc.», a-t-il écrit.

Une carrière riche et remplie

Formé au FC Barcelone, Cesc Fabregas a rejoint Arsenal très jeune. Il a passé huit saisons avec les Gunners, remportant notamment le Community Shield en 2004, la FA Cup en 2005 et atteignant la finale de la Ligue des Champions 2006. En 2011, il a quitté l’Angleterre et la Premier League pour revenir au Barça pour trois saisons. Avec les Blaugranas il étoffera un peu plus son armoire à trophées, remportant la Liga en 2013 ou encore la Coupe d’Espagne en 2012. Il glanera 6 trophées avec les Blaugranas.

En 2014, Fabregas quittait le Barça et retournait en Angleterre du côté de Chelsea. Avec les Bleus, il gagnera deux Premier League (2015 et 2017) et la Ligue Europa 2019. Il connaîtra ensuite une expérience en Ligue 1, avec l’AS Monaco pour quatre saisons. Finalement, sa dernière expérience aura lieu à Côme en Serie B. À cette carrière magnifique en club, s’ajoute une carrière encore plus belle en sélection avec les victoires à l’Euro 2008 et l’Euro 2012 ainsi que le Graal avec la Coupe du monde 2010. Un très grand nom vient de quitter le football.

