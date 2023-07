Officiel: César Azpilicueta rejoint l’Atlético de Madrid

-Publicité-

Après avoir annoncé son départ de Chelsea en début d’après-midi, le défenseur polyvalent espagnol Cesar Azpilicueta s’est engagé avec l’Atlético de Madrid ce jeudi.

L’ancien cadre des Blues, a signé pour une seule année avec les Colchoneros, qui ont annoncé la nouvelle via un communiqué sur leur site officiel. «César Azpilicueta est le nouveau joueur de l’Atlético de Madrid après l’accord conclu entre notre club et le footballeur navarrais, qui signe pour une saison. Né le 28 août 1989 à Pampelune, le défenseur rejoindra la discipline rouge et blanche au début de la pré-saison 23/24, qui débutera ce vendredi 7 juillet.”, peut-on lire dans la publication des espagnols.

Le troisième de la dernière édition de Liga s’est montré très fier de sa nouvelle recrue, qu’il loue pour sa polyvalence. “Le défenseur, âgé de 33 ans, possède une grande expérience du football international et un profil polyvalent, puisqu’il évolue aussi bien dans l’axe que sur le côté droit. Il apportera le leadership dont il a fait preuve tout au long de sa carrière et qui s’est renforcé lors de son dernier passage au Chelsea FC, où il a été capitaine de l’équipe londonienne», ajoute l’ATM dans son communiqué.

🆕 ¡@CesarAzpi es nuevo jugador rojiblanco! 🔴⚪



🖊 El internacional español ha firmado por una temporada con nuestra entidad!



➡ https://t.co/gRmMAEk5xV



👋 ¡#BienvenidoAzpilicueta! 🤗 pic.twitter.com/JSYvQCEf3j — Atlético de Madrid (@Atleti) July 6, 2023 - Publicité-

Une carrière riche

Après avoir été formé dans les catégories de jeunes du CA Osasuna, il a fait ses premiers pas en tant que professionnel à l’âge de 17 ans lors de la saison 2006/07, lors d’un match de Coupe du Roi contre le Getafe CF. Au sein de l’équipe première du rojillo, il a été un pilier pendant quatre saisons avant de rejoindre l’Olympique de Marseille. En France, il a démontré sa détermination et son intelligence sur le terrain. Son parcours en terre française lui a valu deux victoires en Coupe de la Ligue française et une Supercoupe de France, après avoir disputé 68 matchs au cours de ses deux saisons.

Il a rejoint Chelsea lors de la saison 2012/13. Le défenseur espagnol aura disputé en tout 508 matchs avec l’équipe d’Angleterre Il a remporté neuf titres avec les Blues : une Coupe EFL, une FA Cup, une UEFA Champions League, une Super Coupe d’Europe, une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, deux UEFA Europa League et deux Premier League. Ligue. Cesar Azpilicueta a également porté le maillot de la Roja à 108 reprises, à ce jour, entre les catégories inférieures et l’équipe nationale espagnole.

Articles similaires