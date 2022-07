Officiel : Cédric Hountondji rejoint Angers, Clermont enrage

Dans un communiqué publié ce lundi, Angers annonce le recrutement de l’international Béninois Cédric Hountondji, au grand dam de son ancien club Clermont.

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Le défenseur béninois Cédric Hountondji va bel et bien évoluer sous les couleurs d’Angers la saison prochaine. Les Angevins ont annoncé la nouvelle ce lundi soir dans un court communiqué publié sur leur site, dans lequel on peut découvrir la durée du nouveau contrat de l’Écureuil. «L’international béninois est né le 19 janvier 1994 à Toulouse. Évoluant au poste de défenseur central, Cédric rejoint les Noir et Blanc jusqu’en 2026», précise la publication du club de Ligue 1.

Un transfert qui n’enchante pas forcément l’ancien club du béninois, Clermont. Dans un communiqué également publié sur leur site, les Clermontois ont confirmé le départ du défenseur béninois pour Angers, mais dans un ton très amer et dénonciateur.

«Le Clermont Foot 63 a le regret de devoir annoncer le départ de Cédric Hountondji alors qu’il comptait sur le joueur pour la saison 2022-2023. Après avoir annoncé à la reprise en juin qu’il resterait au CF63, le joueur a soudainement annoncé qu’il souhaitait irrévocablement rejoindre un autre club, de surcroît concurrent direct dans la lutte pour le maintien,

sous l’impulsion d’un intermédiaire organisant ardemment son départ depuis plusieurs semaines comme il avait déjà essayé de le faire vainement à l’été 2021. Et ce, à trois semaines du premier match de la saison à venir. Néanmoins, le Clermont Foot 63 restera heureux d’avoir contribué à la relance de la carrière de Cédric et le remercie pour ce qu’il a apporté ces trois dernières saisons», a écrit le club Auvergnat.

Annoncé un temps du côté de Naples pour prendre la succession de Kalidou Koulibaly, c’est donc sous les couleurs d’Angers que Cédric Hountondji va évoluer la saison prochaine. Auteur de très belles prestations avec Clermont la saison dernière en Ligue 1, l’international béninois va devoir confirmer très rapidement dans son nouveau club pour se faire une place de titulaire indiscutable.