Officiel: Casemiro quitte le Real Madrid pour Manchester United

Dans un communiqué publié ce vendredi soir, Manchester United a officialisé l’arrivée de Casemiro en provenance du Real Madrid.

C’était impensable il y a quelques jours, c’est désormais officiel. A la recherche d’un milieu de qualité pour renforcer son effectif, Manchester United vient de réaliser l’un des plus gros coups de ce mercato estival. Dans un communiqué publié ce vendredi soir, les Red devils ont annoncé la venue de Casemiro. Le club anglais a déboursé pas moins de 70 M€ pour s’offrir les services du milieu de terrain brésilien de 30 ans.

«Manchester United est heureux d’annoncer que le club a trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Casemiro. Le transfert est soumis à l’accord des conditions personnelles, aux exigences du visa britannique et à un examen médical. Casemiro a joué plus de 500 matchs professionnels, dont 63 au niveau international pour son pays natal, le Brésil. Il a remporté 17 titres majeurs au cours de son illustre carrière, dont cinq Ligues des champions et la Copa America. Nous sommes tous impatients d’accueillir Casemiro à Old Trafford», précise le communiqué des Mancuniens.

C’est donc la fin du célèbre trio Casemiro-Kroos-Modric. Arrivé au Real Madrid en 2013 en provenance de Sao Paulo contre 6 M€, puis prêté une saison à Porto, le “Tank” a remporté 5 Ligue des Champions, 3 Coupe du Monde des Clubs et 3 Liga, pour ne citer que cela, avec son désormais ex club. Selon la presse anglaise, le brésilien a signé pour 4 ans avec United (avec 1 en option) et va toucher un salaire de 22 millions d’euros par an.