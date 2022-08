Officiel: Borja Mayoral quitte définitivement le Real Madrid

Le Real Madrid a officiellement annoncé ce lundi, le départ de Borja Mayoral pour Getafe. L’attaquant espagnol s’engage pour les 5 prochaines saisons avec les Azulones.

C’était annoncé depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel. De retour de prêt cet été, Borja Mayoral quitte définitivement le Real Madrid pour s’engager à Getafe. L’attaquant espagnol a signé un bail de 5 saisons avec son nouveau club. Les Azulones ont annoncé la nouvelle ce lundi via un communiqué publié sur leur site.

«Borja Mayoral portera à nouveau le maillot azulone après l’accord conclu entre le Getafe Club de Fútbol et le Real Madrid Club de Fútbol. L’attaquant de Parla, qui a rejoint l’équipe de Quique Sánchez Flores la saison dernière en hiver, marquant six buts lors des dix-huit matches officiels qu’il a disputés avec l’Azulona, ​​​​deviendra footballeur de Getafe pour les 5 prochaines saisons», a écrit le club de la ville de Madrid.

Après une succession de prêts dans plusieurs clubs en Europe (Wolfsburg, Levante, AS Rome et Getafe), Borja Mayoral va donc s’inscrire dans la durée avec Getafe. Une nouvelle perte pour le Real Madrid dans son secteur offensif, déjà privé de Luka Jovic parti du côté de la Fiorentina. Mais selon la presse espagnole, les Merengues ont ciblé Timo Werner et Raul de Tomas pour se renforcer.