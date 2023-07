Officiel: Benjamin Mendy a déjà retrouvé un club

-Publicité-

Dans un communiqué publié sur son site officiel ce mercredi, le FC Lorient, club de Ligue 1 française, a annoncé la venue de l’international français Benjamin Mendy. Le défenseur, qui a été récemment reconnu non coupable de viol et tentative de viol, était libre de tout contrat après la fin de son aventure à Manchester City.

C’est une petite bombe qui est tombée sur le marché des transferts ce mercredi. Alors qu’il a été reconnu non coupable de viol et tentative de viol, vendredi dernier, Benjamin Mendy n’a pas tardé a retrouvé un club. Hors des terrains depuis le début de cette affaire, le défenseur français s’est engagé avec le FC Lorient. Le club français a lui-même annoncé la nouvelle via son site.

« Le FC Lorient est heureux de vous annoncer aujourd’hui la signature pour deux saisons du latéral gauche international français Benjamin Mendy (29 ans). Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, Benjamin Mendy, champion du monde 2018, quadruple vainqueur de la Premier League sous les couleurs de Manchester City et champion de France de Ligue 1 avec Monaco notamment, vient renforcer l’effectif lorientais pour cette nouvelle saison« , précise la publication des Lorientais.

Benjamin Mendy signe deux ans au FC Lorient.



Le communiqué ➡️ https://t.co/upslF01fWp pic.twitter.com/KzuQSLVD4f — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) July 19, 2023 - Publicité-

Formé au Havre entre 2007 et 2013 puis passé à l’Olympique de Marseille (2013/2016) et l’AS Monaco (2016/2017), le gaucher va donc découvrir un quatrième club dans l’Hexagone. « Le natif de Longjumeau, qui portera le numéro 5 chez les Merlus, fera ses premiers pas à l’Espace FCL aujourd’hui. », ajoute le FC Lorient dans son communiqué.

Benjamin Mendy pourra désormais aider son nouveau club à atteindre ses objectifs. Celui qui a remporté la Ligue 1 en 2017 et la Coupe du monde en 2018 sera en concurrence avec Darlin Yongwa et Vincent Le Goff au poste de latéral gauche. Pour rappel, le FC Lorient a terminé 10e la saison dernière en Ligue 1.

Articles similaires