Officiel: Aubameyang est un joueur de l’Olympique de Marseille

-Publicité-

L’OM a officialisé ce vendredi la signature de l’attaquant gabonais, Pierre Emerick Abameyang, qui s’est engagé libre avec le club phocéen pour les trois prochaines saisons.

Cette fois-ci, c’est officiel. Pierre Emerick Aubameyang est un joueur de l’Olympique de Marseille. L’attaquant gabonais s’est engagé libre avec le club phocéen pour les trois prochaines saisons. L’officialisation a été faite ce vendredi par le club français dans un communiqué sur ses canaux officiels. Après avoir rompu son contrat avec Chelsea après un exercice mitigé chez les Blues où il aura passé tout son temps sur le banc, le joueur de 34 ans a rejoint les pensionnaires de la Ligue 1 qui sont en stage en Allemagne. Il va donc poursuivre le reste de sa carrière dans la cité phocéenne.

𝐋𝐚 𝐟𝐨𝐮𝐝𝐫𝐞 𝐀𝐮𝐛𝐚𝐦𝐞𝐲𝐚𝐧𝐠 sur Massalia ⚡️

L’attaquant gabonais 🇬🇦 rejoint l’Olympique de Marseille 🔵⚪️#OdysséeMassalia 🏛️ pic.twitter.com/1dzKgCxw2n — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2023

Passé par Dijon, Lille, Monaco et Saint-Étienne, Aubameyang retrouve donc le championnat qui l’a révélé aux yeux du monde. Maitre à jouer des Verts qu’il a quitté dix ans plus tôt, l’avant-centre a évolué en Allemagne avec Dortmund (2013-2018), en Angleterre avec Arsenal (2018-2022) et Chelsea (2022-2023), avec un passage de six mois à Barcelone entre janvier et septembre 2022.

Articles similaires