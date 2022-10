Officiel: Aston Villa limoge Steven Gerrard

Après la lourde défaite d’Aston Villa sur la pelouse de Fulham (0-3) ce jeudi soir, Steven Gerrard a été limogé dans la foulée de son poste d’entraîneur.

Ça lui pendait au nez, c’est désormais officiel. Steven Gerrard n’est plus l’entraîneur d’Aston Villa. Déçu du mauvais début de saison du club (17è de Premier League avec le même nombre de points que la lanterne rouge) et excédé par l’humiliation subie sur la pelouse de Fulham (0-3) ce jeudi soir, le bord des Villans a pris la décision de se séparer de l’ancien milieu de terrain.

« L’Aston Villa Football Club peut confirmer que l’entraîneur en chef Steven Gerrard a quitté le club avec effet immédiat », a écrit le club anglais. Un porte-parole du club a déclaré : «nous tenons à remercier Steven pour son travail acharné et son engagement et lui souhaitons bonne chance pour l’avenir». La légende de Liverpool quitte donc Aston Villa la tête basse.

Après avoir obtenu le maintien pour les Villans la saison dernière, Gerrard et le club espéraient jouer une place européenne avec les nouvelles recrues notamment Diego Carlos, Philippe Coutinho, Leander Dendoncker ou Boubacar Kamara. Malheureusement plusieurs joueurs (Diego Carlos et Kamara) ont été victimes de grosses blessures et les résultats n’ont pas suivi.

Aston Villa s’est également séparé du staff de Steven Gerrard composé de Gary McAllister, Neil Critchley, Tom Culshaw, Jordan Milsom et Scott Mason, tous membres du staff du coach de 42 ans. C’est Aaron Danks qui est désormais entraîneur intérimaire des Villans.

« Le conseil d’administration a pris cette décision après une évaluation complète des résultats et des performances au cours de l’année civile. Lorsque nous avons nommé Steven, nous avons été clairs sur le fait que nous nous étions fixé un objectif d’amélioration continue, mais cela n’a pas été atteint malgré les meilleurs efforts de chacun et nous pensons que le moment est venu d’apporter ces changements maintenant », a précisé Christian Purslow, président du club anglais.