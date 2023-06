Officiel: Arsenal s’offre Kai Havertz

C’est la fin d’un des feuilletons de l’été. D’abord annoncé au Real Madrid, le milieu polyvalent Kai Havertz reste finalement en Angleterre. Comme c’était pressenti depuis plusieurs semaines, l’international allemand quitte Chelsea pour rejoindre Arsenal.

Les Gunners ont annoncé la nouvelle ce mercredi soir via un communiqué officiel publié sur leur site. “L’international allemand Kai Havertz nous a rejoint en provenance de Chelsea avec un contrat à long terme.”, écrivent les Gunners. Selon les médias, son bail avec le club de Londres, qui a déboursé environ 75 millions pour boucler l’opération, s’étend jusqu’en 2028. Une arrivée qui fait le bonheur de l’entraîneur Mikel Arteta.

“Kai est un joueur de grande qualité. Il a une grande polyvalence et est un joueur intelligent. Il apportera une énorme force supplémentaire à notre milieu de terrain et de la variété à notre jeu. Nous souhaitons la bienvenue à Kai et à sa famille à l’Arsenal Football Club et nous sommes tous ravis de commencer à travailler avec lui lorsque nous commencerons bientôt l’entraînement de pré-saison. », a-t-il déclaré dans la publication du club.

We keep moving forward.​



Kai Havertz is a Gunner ❤️ pic.twitter.com/76j5BStw9e — Arsenal (@Arsenal) June 28, 2023 - Publicité-

Chelsea avait recruté Kai Havertz à l’été 2020 pour la somme de 80 M€. En l’espace de trois saisons, ce joueur de 24 ans a connu des moments de gloire, notamment avec ce but mémorable qui a assuré la victoire en finale de la Ligue des Champions 2021 contre Manchester City. Cependant, il a également fait face à des périodes difficiles et à une certaine irrégularité, étant souvent utilisé à un poste qui n’était pas le sien. En 139 rencontres toutes compétitions confondues avec les Blues, il a réussi à marquer 32 buts et délivré 15 passes décisives. Désormais, il va essayer de faire mieux à Arsenal et il a hâte de commencer.

« C’est super excitant pour moi de rejoindre ce club incroyable et de faire partie de la famille Arsenal. Ce club a une si grande histoire, et j’espère que nous pourrons réaliser beaucoup de choses. La mentalité dans l’équipe d’Arsenal est très élevée et vous pouvez le sentir. C’est l’une des raisons pour lesquelles il a été si difficile de jouer contre Arsenal récemment. L’objectif est de gagner des trophées et je vais tout donner pour cela pour les supporters et tout le monde au club. J’ai maintenant hâte de rencontrer tous les joueurs et le staff quand nous reviendrons pour la pré-saison.”, déclare la nouvelle recrue des Gunners.

Articles similaires