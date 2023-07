Officiel: Arsenal s’offre Declan Rice

-Publicité-

C’était attendu depuis de plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Arsenal s’offre le très excellent Declan Rice. Les Gunners ont confirmé la nouvelle ce samedi après-midi, via un communiqué sur leur site.

« L’international anglais Declan Rice nous a rejoint en provenance de West Ham United pour un contrat à long terme. Le milieu de terrain de 24 ans possède déjà une grande expérience, avec 245 apparitions en seniors pour les Hammers et 43 sélections pour les Three Lions. », précise le communiqué du club anglais.

Le milieu de 24 ans renforce les Gunners, qui ont déjà accueilli cet été des joueurs impressionnants notamment Kai Havertz et Jurriën Timber. Pour le faire venir dans le nord de la capitale anglaise, les pensionnaires de l’Emirates Stadium ont déboursé pas moins de 116 millions d’euros plus six en bonus, selon les médias anglais.

« Declan a commencé sa carrière de jeune à Chelsea, avant de rejoindre l’académie de West Ham en 2014, et a signé son premier contrat professionnel un an plus tard. Lors de la dernière journée de la saison 2016/17, Declan, âgé de 18 ans, a fait ses débuts en équipe senior et est rapidement devenu un membre à part entière de l’équipe première pendant les six saisons suivantes. Il a été nommé capitaine du club en mai 2022 et a mené les Hammers au titre de la Ligue Europa en juin, et a été nommé Joueur de la saison par l’UEFA. Titulaire de l’équipe nationale d’Angleterre, il a participé à l’Euro 2020 et à la Coupe du monde de la FIFA 2022« , ajouté le communiqué du club.

Articles similaires