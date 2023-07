Officiel: Arsenal blinde William Saliba

-Publicité-

Arsenal continue son opération prolongation durant ce mercato estival. Après Aaron Ramsdale, Bukayo Saka et Reiss Nelson, les Gunners ont officialisé ce vendredi la prolongation de bail du défenseur central William Saliba.

L’international est désormais lié au club de Londres jusqu’en juin 2027. La nouvelle a été annoncée sur le site officiel du deuxième de la dernière édition de Premier League. “Le joueur de 22 ans faisait partie intégrante de notre campagne 2022/23, faisant 33 apparitions dans toutes les compétitions tout en marquant trois fois et en aidant une fois depuis la défense centrale.”, précise le communiqué des Gunners.

William Saliba a signé a Arsenal en juillet 2019 en provenance de Saint-Etienne. Il a toutefois passé la saison 2019/20 en prêt avec l’équipe de Ligue 1. Il retrouve les Gunners la campagne suivante. Lors de son premier match avec Arsenal, passé sur le banc, il remporte le FA Community Shield 2020 contre Liverpool. La seconde moitié de la saison 2020/21 s’est terminée par un contrat de prêt à court terme, qui a permis à William de revenir dans son pays natal, lorsqu’il a joué 22 fois pour Nice, dont un premier but en football senior.

William Saliba va retourner en France pour la saison 2021/22 afin d’acquérir une expérience précieuse supplémentaire, rejoignant Marseille dans le cadre d’un contrat de prêt d’une saison. Il a joué 52 fois pour Marseille, participant à quatre compétitions différentes et devenant une figure centrale de l’équipe. Il va revenir d’Arsenal l’été dernier et devenir un cadre indiscutable de Mikel Arteta.

«Il n’y a pas de mot pour décrire comment je me sens ici, comment vous m’avez fait sentir. Avoir la confiance de l’entraîneur et de tout le personnel, et puis d’avoir votre (les supporters, ndlr) soutien m’a fait me sentir spécial. Le nord de Londres n’était qu’un endroit dans une carte quand j’étais petit. Je n’aurais jamais imaginé à quel point je me sentirais comme à la maison. Alors merci Gunners, ça c’est pour vous, on est ensemble», a-t-il déclaré dans la vidéo d’annonce publiée sur les réseaux sociaux du club.

