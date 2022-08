Officiel: Arkadiusz Milik rejoint la Juventus

Dans un communiqué publié ce vendredi, l’Olympique de Marseille a officialisé le départ de son attaquant Arkadiusz Milik pour la Juventus. Le polonais est prêté un an à la Vielle Dame, avec option d’achat.

Un peu plus d’un an après son arrivée à Marseille, Arkadiusz Milik quitte déjà la Ligue 1. Prêté pour 18 mois par le Napoli en 2021, le Polonais, recruté définitivement par la suite, n’aura jamais convaincu les olympiens. En quête d’une porte de sortie depuis le début de ce mercato estival, le joueur de 28 ans rebondit à la Juventus. Dans un communiqué publié sur son site officiel, l’OM a annoncé le prêt payant du polonais à la Vieille Dame, pour un an avec option d’achat (8 millions d’euros). Les Turinois ont déboursé 2 M€ pour boucler l’opération.

«L’attaquant polonais, Arkadiusz Milik, portera les couleurs de la Juventus en 2022-2023. L’Olympique de Marseille et la Juventus ont trouvé un accord pour le prêt avec option d’achat de l’attaquant polonais, Arkadiusz Milik, pour la saison 2022-2023», a écrit le club français. Arkadiusz Milik fait donc son retour en Italie, lui qui a longtemps défendu les couleurs de Naples (48 buts en 122 rencontres). Il va passer un cap en rejoignant la Juventus où Massimiliano Allegri compte sur lui pour porter son attaque avec Dusan Vlahovic.

🇵🇱 @arekmilik9 est prêté avec option d’achat à la @juventusfc.



Merci pour tout et bonne chance 💙 pic.twitter.com/xVZc0OQyfY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 26, 2022