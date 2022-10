Officiel: après le Mondial 2022, le Qatar va organiser une autre compétition

Dans un communiqué publié ce lundi matin, la Confédération asiatique de football (AFC) a annoncé que le Qatar organisera la Coupe d’Asie 2023.

Dans seulement quelques semaines, les meilleures nations du monde vont se retrouver au Qatar pour le Mondial 2022 (20 novembre au 18 décembre). Et malgré les nombreuses polémiques tournant autour de la compétition, le pays hôte semble plus que jamais pret à faire de cette fête une réussite totale. Des efforts dans l’organisation de cette Coupe du monde qui ont, apparemment, convaincu la Confédération asiatique de football.

En Effet, l’AFC a également confié au Qatar le soin d’organiser la Coupe d’Asie 2023, prévue du 16 juin au 16 juillet prochain. La compétition devait se dérouler en Chine, mais le pays de Xi Jinping s’est retiré à cause du Covid 19. « Le comité exécutif de la Confédération asiatique de football (AFC) a confirmé aujourd’hui la Fédération de football du Qatar (QFA) comme association hôte de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 », peut-on lire dans la publication de l’instance faîtière du football en Asie.

« Les capacités et les antécédents du Qatar dans l’accueil de grands événements sportifs internationaux et son attention méticuleuse aux détails sont bien admirés dans le monde entier (…) Compte tenu du court délai de préparation, nous savons que le travail acharné commence immédiatement, mais avec son infrastructure existante de classe mondiale et ses capacités d’hébergement inégalées, nous sommes convaincus que le Qatar organisera un spectacle digne du prestige et de la stature du joyau de la couronne asiatique”, a déclaré pour sa part le président de l’AFC, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa.

Pour rappel, le Qatar a remporté la dernière édition de la Coupe d’Asie (3-1) contre le Japon. C’est le premier trophée décroché par l’équipe nationale de football qatarie.

Une Coupe du monde 2022 avec des polémiques

Le Qatar va donc organiser la Coupe d’Asie, quelques mois seulement après avoir organisé la Coupe du monde 2022. Une attribution qui devrait provoquer davantage la colère des organisations internationales et autres acteurs du football ou politiques, qui critiquent déjà la tenue du Mondial sur le sol qatari. Ces derniers dénoncent notamment la condition des travailleurs qui interviennent dans la construction des stades dont beaucoup ont perdu la vie. Ces même stades qui serviront pour la Coupe d’Asie.

D’ailleurs, plusieurs appels aux Boycotts ont été lancés un peu partout dans le monde contre le Mondial 2022. Des légendes du football comme Eric Cantona ou Philippe Lahm ont décidé de ne pas se déplacer pour la compétition, ni de suivre les matchs sur leurs écrans. En France, plusieurs villes comme Paris, ne vont pas diffuser les matchs du Mondial Qatari sur écran géant.

Des appels aux boycotts qui n’inquiètent ni les organisateurs du Mondial, ni la FIFA qui continuent de présenter la compétition comme celle qui sera la plus réussie de l’histoire du tournoi. Pour rappel, 32 équipes vont s’affronter tout au long de la compétition, dont la finale est prévue le 18 décembre prochain. La France, l’Argentine, et le Brésil font partie des principaux favoris pour la victoire finale.

.