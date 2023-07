Officiel: après le départ de Firmino, Liverpool a un nouveau numéro 9

-Publicité-

Parti de Liverpool à la fin de son contrat, cet été, Roberto Firmino a laissé libre sa tunique brodée du numéro 9. Un chiffre qui sera désormais sur le dos du maillot de Darwin Nunez.

Le club de la Mersey a annoncé la nouvelle ce jeudi, via un communiqué sur son site, montrant une nouvelle confiance à son jeune joueur débarqué chez les Reds l’été dernier, en provenance de Benfica contre 80 millions d’euros. “Darwin Nunez portera le maillot n ° 9 de Liverpool pour 2023-24. L’attaquant a choisi de prendre le numéro laissé vacant après le départ de Roberto Firmino à l’expiration de son contrat au début de l’été.”, a écrit le club de Premier League.

L’ancien buteur de Benfica a inscrit 15 réalisations et délivré 4 offrandes la saison passée toutes compétitions confondues avec Liverpool. Désormais avec son numéro 9, il ambitionne de faire aussi bien que ceux qui ont porté cette tunique avant lui.

- Publicité-

«Je suis vraiment heureux de porter le numéro neuf. Et je suis très fier aussi. Honnêtement, auparavant, d’autres joueurs représentaient très bien ce numéro et maintenant c’est à mon tour de le porter. Et j’espère que tout se passera bien. J’espère que je pourrai le représenter de la meilleure façon, tout comme les joueurs précédents l’ont fait. Et j’espère que c’est pour de nombreuses années et que cela apporte aussi beaucoup de joie.”, a-t-il déclaré sur le site de son club.

De son côté, Roberto Firmino a signé un bail de trois ans avec Al Ahli, l’équipe basée à Djeddah en Arabie Saoudite. Durant son passage à Liverpool, il a défendu les couleurs du club de la Mersey à 362 reprises, pour 111 buts et 79 passes décisives.

Articles similaires