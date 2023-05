Officiel: après 33 ans d’attente, le Napoli remporte la Série A

-Publicité-

Le Napoli est officiellement sur le toit de l’Italie. Après leur match nul (1-1) sur la pelouse de l’Udinese ce jeudi soir, à l’occasion de la 33e journée de championnat, les Napolitains ont validé le titre en Série A.

Un sacre plus que mérité, tant les hommes de Luciano Spalletti ont dominé le championnat italien cette saison, pour mettre fin à une disette de 33 ans. Le dernier titre, avant celui-ci donc, remontait à 1990. Et pour y arriver les Partenopei ont livré quelques rencontres mémorables avec des succès de prestige contre notamment l’AS Roma (2-1), l’Atalanta (2-0) ou encore la Juventus (1-0).

Si le collectif mis en place par l’entraîneur Luciano Spalletti a été sans doute la clé du succès, certaines individualités ont survolé le lot. On pense notamment à Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien a jusqu’ici inscrit 12 buts et délivré 10 offrandes. Mais ce troisième Scudetto de l’histoire de Naples, porte sans doute la marque d’un homme: l’attaquant nigérian Victor Osimhen.

- Publicité-

L’ancien Lillois est le meilleur buteur du club et du championnat italien avec 21 buts. Et c’est encore lui, qui a revêtu la cape de héros ce jeudi soir pour valider le titre de son équipe. Car ce match de la 33e journée de Série A sur la pelouse de l’Udinese a démarré de la pire des façons pour Naples, avec l’ouverture du score rapide des locaux sur un but de Sandi Lovric (13e).

C’est Osimhen qui va s’arracher en seconde période pour donner le point du match nul à Naples et scellé le sort de cet exercice 2022-2023 en Italie. Avec 16 points d’avance sur la Lazio à cinq journées de la fin de la Série A, la formation napolitaine ne peut plus être rattrapée. Les hommes de Luciano Spalletti peuvent donc savourer ce titre tant attendu par toute une ville.

Articles similaires