Officiel: Ante Rebic quitte le Milan AC pour Besiktas

C’était dans l’air, c’est désormais officiel ! Ante Rebic a rejoint Besiktas en provenance de l’AC Milan. Le club turc a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux ce lundi après-midi.

« Le transfert du footballeur professionnel Ante Rebic a été convenu avec son club et lui-même. Un accord a été trouvé avec le joueur pour 2 saisons, à partir de la saison 2023-2024. Pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025, le joueur percevra des frais de garantie nets de 2.500.000 euros, des frais de signature nets de 280.000 euros et des frais nets maximum de 10.000 euros par match en fonction de la durée de la compétition.”, explique le club turc dans un communiqué sur son site.

Ante Rebic a passé avec succès sa visite médicale à Istanbul, et les contrats ont été dûment signés. Le montant de la transaction avoisine les 2 millions d’euros, rapporte Footmercato. À noter que le joueur de 29 ans arborera fièrement le numéro 7 floqué sur son maillot lors de la saison prochaine au sein de sa nouvelle équipe.

L’ailier gauche croate a disputé 31 matches la saison dernière avec le Milan AC pour 3 buts et 2 passes décisives. En tout, Ante Rebic a passé quatre saisons chez les Rossoneri. Il a marqué 29 buts et délivré 17 passes décisives en 123 matches avec l’équipe italienne.

