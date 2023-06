Officiel: Angel Di Maria quitte la Juventus

-Publicité-

Angel Di Maria a annoncé son départ de la Juventus ce mardi, via un long post sur Instagram. En fin de contrat le 30 juin, le joueur argentin ne prolongera pas son contrat avec la Vieille Dame.

L’aventure aura été éphémère pour Angel Di Maria à la Juventus Turin. Après avoir rejoint le club italien en provenance du Paris Saint-Germain l’été dernier, le milieu de terrain argentin de 35 ans plie déjà ses bagages. Son contrat arrivant à expiration le 30 juin, il a pris la décision de ne pas le prolonger. L’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United a lui-même annoncé la nouvelle ce mardi via un post sur son compte Instagram.

« Je suis arrivé au terme d’une étape difficile et compliquée. Je pars avec la tranquillité d’esprit de quelqu’un qui a tout donné pour que le club continue à gagner des titres, mais cela n’a pas été possible. Je pars avec le goût amer de ne pas avoir réussi, mais avec le bonheur d’emmener avec moi de nombreux amis de ce merveilleux vestiaire dont j’ai fait partie. Merci à tous mes camarades pour l’affection qu’ils m’ont témoignée depuis le premier jour, je me suis toujours senti chez moi. », a-t-il écrit.

Pour sa seule saison avec la Juventus, Angel Di Maria aura livré de belles prestations. Il a notamment inscrit huit buts et délivré sept passes décisives en quarante rencontres toutes compétitions confondues (26 titularisations) avec les Turinois. Son triplé retentissant face à Nantes en Ligue Europa lors du match retour des barrages à la Beaujoire reste gravé dans les mémoires. Désormais, le champion du monde 2022 pourra penser à la suite de sa carrière.

L’argentin est libre de s’engager avec le club de son choix, et plusieurs clubs européens seraient déjà intéressés selon les dernières rumeurs. En tête de liste, le FC Barcelone qui veut reformer le duo avec Lionel Messi, qui a conduit l’Argentine sur le toit du monde au Qatar. Galatasaray et Benfica seraient aussi intéressés. EL Fideo aurait également des offres en provenance de l’Arabie saoudite.

