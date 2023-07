Officiel: Angel Di Maria de retour dans son premier club européen

-Publicité-

Dans un court message publié sur les réseaux sociaux, ce mercredi soir, Benfica a annoncé la venue d’Angel Di Maria, libre de tout contrat après son départ de la Juventus. L’argentin retrouve ainsi le premier club qu’il l’a accueilli à ses débuts en Europe.

Après avoir parcouru l’Europe pendant plus d’une décennie, Angel Di Maria retrouve ses racines en rejoignant son ancien club, Benfica. Le club portugais a officialisé la nouvelle ce mercredi via un court message sur Twitter. «Bon retour, Di Maria» ont publié les Aguias. L’aventure européenne de Di Maria a justement débuté à Benfica en 2007 lorsqu’il a quitté Rosario Central pour rejoindre le club portugais. Pendant ses trois années passées avec les Aigles, le vainqueur de la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine a brillé et a remporté le titre de champion du Portugal en 2010.

Ensuite, Angel Di Maria a pris son envol vers l’un des plus grands clubs du monde, le Real Madrid. Sous les couleurs des Merengues, Di Maria a connu une période de succès éclatant, notamment en remportant la prestigieuse Ligue des Champions en 2014. Pendant ses quatre saisons au Real Madrid, il a été un pilier de l’équipe démontrant ses qualités exceptionnelles en tant que dribbleur et passeur décisif. L’argentin va tout de même quitter les Madrilènes en 2014 pour rejoindre Manchester United.

Après une saison mitigée chez les Red Devils, Di Maria a décidé de poursuivre sa carrière en France du côté du Paris Saint-Germain en 2015. Ce fut le début d’une période fructueuse pour l’Argentin dans la capitale française. Pendant sept ans, Di Maria a joué un rôle clé dans l’équipe du PSG, contribuant à remporter cinq titres de Ligue 1 et atteignant la finale de la Ligue des Champions en 2020. Après une brève parenthèse à la Juventus, la saison dernière, l’ailier de 35 ans a donc a décidé de revenir à ses origines et de rejoindre Benfica pour y terminer sa carrière sans doute.

