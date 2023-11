Officiel: Angel Di Maria annonce la date de sa retraite internationale

Dans un message posté sur son compte Instagram, ce jeudi soir, Angel Di Maria a annoncé qu’il se retirera du football international après la Copa America qui aura lieu en 2024.

Angel Di Maria a annoncé officiellement que la Copa América 2024, qui se tiendra aux États-Unis du 20 juin au 16 juillet, marquera la fin de sa carrière internationale sous le maillot argentin. La nouvelle a été sortie par l’ancien joueur du Real Madrid, de Manchester United et du PSG ce jeudi via un message sur les réseaux sociaux.

«Le dernier match des éliminatoires est arrivé pour moi, je ne peux pas exprimer avec des mots l’affection des gens qui comble mon âme, je profite de chaque seconde de cette affection et de celle de mes coéquipiers, eux, mes amis, sans eux cette histoire n’aurait pas eu le même sens. L’affection de chacun d’entre eux a fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Malheureusement, nous ne pouvons pas laisser passer les événements qui se sont produits au stade, personne ne mérite ce mauvais traitement, ni les coups, les familles et les enfants effrayés au milieu d’un stade où la seule chose qui aurait dû se passer était de regarder et apprécier un match dans ce qui est le folklore du football.

J’espère que ce genre de choses ne se reproduira plus. En tant que joueurs, nous défendrons toujours notre peuple sans aucun doute. Je porterai pour la dernière fois le maillot argentin à la Copa América. Avec toute la douleur de l’âme et sentant un nœud dans la gorge je dis au revoir à la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma carrière, le porter, le transpirer et le SENTIR avec toute la fierté. Merci aux supporters, merci la famille, merci les amis et les collègues de sélection, nous continuons à écrire l’histoire et cela restera pour l’éternité. Allez l’Argentine », a-t-il posté sur son compte Instagram.

Angel Di Maria a été sélectionné pour la première fois avec l’Argentine en 2008. Il a notamment remporté la Copa America en 2021, inscrivant le but de la victoire contre le Brésil (1-0). Il a aussi été buteur lors de la finale de la Coupe du monde 2022, remportée au Qatar, contre la France aux tirs au but. Jusqu’ici, l’ailier de Benfica a connu 135 sélections avec l’Albiceleste, au cours desquelles il a inscrit 29 buts.