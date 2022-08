Officiel: Alexis Sanchez quitte l’Inter Milan

Dans un communiqué publié ce lundi, l’Inter Milan a annoncé la résiliation du contrat d’Alexis Sanchez. Le joueur chilien est désormais libre de s’engager avec le club de son choix.

Alexis Sanchez n’est plus un joueur de l’Inter Milan. Arrivé en 2019 en provenance de Manchester United, l’attaquant chilien de 33 ans a signé la résiliation de son contrat avec les Lombards ce lundi. Le joueur est désormais libre de tout engagement.

« Le FC Internazionale Milano annonce avoir trouvé un accord pour la résiliation consensuelle du contrat de l’attaquant chilien Alexis Sanchez. Le Club tient à remercier Alexis pour ses trois saisons chez les Nerazzurri qui se sont soldées par la conquête de trois trophées et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », ont indiqué les Milanais via un communiqué.

Alexis Sanchez devrait rejoindre la Ligue 1 et Marseille. En effet, l’ancien attaquant du FC Barcelone est annoncé depuis des semaines du côté des Phocéens. Selon les informations de Foot mercato, le chilien dispose même déjà d’un accord avec l’OM autour d’un bail d’un an (et une en option). Toujours selon la même source, Sanchez est attendu cette semaine à Marseille, pour passer sa visite médicale et signer son contrat.