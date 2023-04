Officiel: Al Nassr limoge Rudi Garcia

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux ce jeudi, le club saoudien d’Al Nassr a annoncé le licenciement de son entraîneur Rudi Garcia.

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Rudi Garcia n’est plus l’entraîneur d’Al Nassr. Lâché par son vestiaire, notamment Cristiano Ronaldo, agacé par ses méthodes et les résultats fluctuants de l’équipe, l’entraîneur français a été limogé ce jeudi. Le club saoudien a annoncé la nouvelle via un court message posté sur ses réseaux sociaux.

«La direction du club a officiellement décidé de mettre fin à la relation contractuelle avec l’entraîneur de l’équipe première, M. Rudi Garcia. Nous avons apprécié tous les efforts qu’il a fournis pour Al Nassr, et lui avons souhaité du succès», peut-on lire dans la publication de l’actuel deuxième de la Saudi Pro League.

قررت إدارة نادي #النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي جارسيا.

مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع #النصر ، ومتمنين له التوفيق . pic.twitter.com/1sJCZBUtaS — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 13, 2023

Arrivé l’été dernier à Al Nassr, Rudi Garcia aura dirigé 26 matches sur le banc du club saoudien (18 victoires, 5 nuls, 3 défaites). Le dernier match nul face à Al Feiha (0-0), dimanche dernier, reléguant le club a trois points du leader Al Ittihad, lui aura été fatal. Al Nassr n’a pas encore annoncé le nom de son remplaçant.