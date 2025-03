Officiel: Adel Amrouche, nouveau sélectionneur national du Rwanda

-Publicité-

La Fédération rwandaise de football a dévoilé l’identité du nouveau sélectionneur de l’équipe nationale. Et l’instance a choisi le technicien algérien Adel Amrouche.

C’est officiel! Adel Amrouche est le nouveau sélectionneur national du Rwanda. Récemment réhabilité par le Tribunal arbitral du Sport (TAS), le technicien algérien s’installe sur le banc des Amavubi. L’officialisation a été faite dimanche par la Fédération rwandaise de football dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Le nouveau boss de la sélection rwandaise a signé un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option. C’est la septième expérience internationale pour l’ancien sélectionneur de la Libye, du Botswana, du Kenya et du Yemen. Sa mission? Qualifier les Amavubi à la Coupe du monde 2026. Après quatre journée, les Rwandais sont en tête du groupe C avec 7 points, à égalité avec l’Afrique du Sud et le Bénin.