Officiel: à 38 ans, Mathieu Valbuena signe en Chypre

Il avait confié récemment qu’il ne comptait pas encore prendre sa retraite, malgré ses 38 ans et Mathieu Valbuena vient de trouver un nouveau club. Le joueur français a signé ce jeudi l’Apollon Limassol, 5e du championnat chypriote l’an dernier.

Après quatre saisons passées du côté de la SuperLeague grecque sous le maillot de l’Olympiacos, Mathieu Valbuena va donc découvrir un nouveau championnat. Il s’est engagé pour une saison avec sa nouvelle équipe, qui a annoncé la nouvelle via un communiqué sur son site officiel.

«Apollon Football (Public) Ltd annonce la finalisation de l’acquisition du milieu de terrain Mathieu Valbuena. Mathieu est le 14ème joueur français à jouer pour les bleus et blancs. Le joueur a choisi de porter le numéro 28. Nous souhaitons la bienvenue au joueur dans le club et lui souhaitons beaucoup de succès dans notre équipe», peut-on lire dans la publication des chypriotes.

𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐌𝐕𝟐𝟖 𝐭𝐨 𝐋𝐢𝐦𝐚𝐬𝐬𝐨𝐥 🔵⚪⚓ pic.twitter.com/dja9ULi0Ht — Apollon FC (@APOLLONOFFICIAL) August 3, 2023

Mathieu Valbuena, né le 28 septembre 1984 à Bruges dans la banlieue de Bordeaux (France), demeure l’une des figures emblématiques de l’Olympique de Marseille, ayant pris part à plus de 300 rencontres officielles toutes compétitions confondues entre 2006 et 2014. Avec l’OM, Valbuena a connu le succès en remportant le titre de champion de France en 2010, ainsi que la Coupe de la Ligue à trois reprises consécutives, en 2010, 2011 et 2012.

Sa route l’a ensuite conduit vers la Grèce en 2019, à la suite de deux saisons au sein du Fenerbahçe. Là-bas, il a écrit une nouvelle page glorieuse en décrochant trois titres de champion grec de manière successive en 2020, 2021 et 2022. Ses talents de passeur d’exception ont illuminé plusieurs championnats majeurs, lui conférant le titre de meilleur passeur du championnat de France en 2013, puis de la Russie en 2015, et enfin de la Grèce en 2020.

Au niveau international, il a été un atout précieux pour l’équipe de France, participant activement à des compétitions majeures telles que la Coupe du monde 2010, l’Euro 2012 et la Coupe du monde 2014.

