Officiel: à 38 ans, Ashley Young reste en Premier League

L’ancien international anglais Ashley Young est inusable. A 38 ans, le défenseur polyvalent s’est engagé ce jeudi avec Everton, après deux saisons passées à Aston Villa.

Le joueur a signé un contrat d’une saison avec les Toffees, qui a réussi à se maintenir dans l’élite du football anglais à la dernière journée de la saison passée. Le club de Premier League a annoncé la nouvelle via un communiqué sur son site officiel. “Ashley Young est devenue la première signature d’Everton de l’été sur un transfert gratuit, acceptant un contrat d’un an jusqu’à fin juin 2024.”, lit-on dans la publication.

Ashley Young rejoint Everton, apportant avec lui une impressionnante armoire à trophées. Sa carrière a été marquée par des victoires en Premier League, en Serie A, en Ligue Europa, en FA Cup et en Coupe de la Ligue. Ayant commencé sa carrière en tant qu’ailier capable de jouer des deux côtés lors de ses années à Watford et Aston Villa, Young s’est transformé en arrière latéral pendant neuf ans à Manchester United, où il a même été nommé capitaine du club en 2019.

Après son passage à l’Inter Milan, il est devenu le troisième Anglais à remporter le titre de champion d’Italie. Avec 422 apparitions en Premier League à son actif, Young occupe actuellement la 15e place du classement des passes décisives de tous les temps de la compétition, avec un total de 71.

«Je suis ravi d’être un joueur d’Everton et de rejoindre ce grand club. J’ai hâte que la saison commence et j’ai hâte de fouler la pelouse de Goodison Park, ce sera une sensation incroyable et d’entendre les fans passionnés derrière moi. Je sais que les choses ne se sont pas très bien passées pour Everton ces deux dernières saisons, mais l’ambition du manager, le fait de lui parler et d’entendre ce qu’il veut faire pour changer le club, a été un facteur clé dans ma décision», a déclaré le principal intéressé dans le communiqué du club de la Mersey.

