Obsèques d’Elizabeth II : les dirigeants du monde en bus… sauf Joe Biden en limousine blindée « The Beast »

Aujourd’hui, les dirigeants du MONDE emmènent des BUS aux funérailles de la reine – abandonnant leurs cortèges privés habituels. Le président des États-Unis, lui, a obtenu un passe-droit.

Ce lundi 19 septembre, les chefs d’État du monde entier sont à Londres pour les funérailles de la reine Elizabeth II. Des bus affrétés ont été mis à leur disposition pour les conduire à la cérémonie. Cependant, le président des Etats-Unis, n’a pas été vu en train de descendre d’un bus avec les autres dirigeants. En effet, Joe Biden a été autorisé à utiliser son propre moyen de transport pour l’occasion. Accompagné de son épouse, Jill Biden, le dirigeant américain a été déposé à l’abbaye de Westminster par sa limousine blindée, « The Beast ». Même Emmanuel Macron n’a pas eu le droit à ce passe-droit et a pris le bus.

American President comes to a standstill in London traffic near Marble Arch. Might as well have taken the bus. pic.twitter.com/lJ2nNE5kC9