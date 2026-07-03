Obsèques de Guesch Patti : rare apparition d’Isabelle Nanty 10 mois après son accident

Isabelle Nanty a fait une apparition publique rare ce vendredi 3 juillet 2026 en se rendant aux obsèques de la chanteuse Guesch Patti, décédée le 22 juin à 80 ans des suites d’une longue maladie. Dix mois après le grave accident de la route qui l’avait contraint à une longue convalescence, la comédienne, connue notamment pour son rôle dans Les Tuche et pour sa participation à la série Marine-Line, est apparue discrète mais remarquée au crématorium du Père-Lachaise.

Accompagnée d’Olivier Gluzman, Isabelle Nanty est arrivée vêtue de noir pour rendre hommage à Guesch Patti, interprète notamment de la chanson Étienne. La présence de l’actrice, très liée à la chanteuse, a été observée par les proches et des témoins sur place ; son visage marqué par l’émotion traduisait l’intensité du lien qui unissait les deux femmes.

Selon les informations rapportées, Isabelle Nanty aurait été restée aux côtés de Guesch Patti durant les derniers mois de la vie de la chanteuse, l’accompagnant dans l’établissement où cette dernière était prise en charge. Cette fidélité personnelle explique en partie la volonté affichée de la comédienne d’assister à la cérémonie funéraire malgré sa convalescence prolongée.

Un long parcours de rééducation après l’accident

Le 12 septembre 2025, alors qu’elle rentrait d’un tournage de la série Marine-Line, Isabelle Nanty a été victime d’un violent accident de la route à bord d’un VTC circulant sur l’autoroute A10. Le chauffeur, qui circulait sans permis ni assurance, a quitté la chaussée, provoquant l’accident. La comédienne a été hospitalisée plusieurs jours et prise en charge pour un traumatisme cervical ainsi que pour de multiples fractures aux côtes.

Suite à ces blessures, Isabelle Nanty a engagé un long processus de rééducation. Les séquelles ont obligé l’actrice à interrompre temporairement ses engagements professionnels et à concentrer son énergie sur la convalescence et la récupération physique. Les soins et la réadaptation ont été suivis sur plusieurs mois.

Au cours du printemps 2026, des signes de reprise d’activité publique avaient déjà été relevés : en mars, Isabelle Nanty avait été aperçue de manière discrète dans les coulisses du concert d’Ycare à l’Olympia, à Paris. Cette sortie avait été interprétée comme un premier pas vers un retour progressif à la vie sociale et culturelle.

La présence de la comédienne aux obsèques de Guesch Patti s’inscrit dans cette même dynamique de retour mesuré. Si elle reste très réservée et choisit ses sorties, son apparition au crématorium du Père-Lachaise a été perçue comme un signe que son état de santé s’améliore et que ses déplacements publics sont possibles sans contrainte majeure.