Karim Benzema lance un appel aux réalisateurs pour partager l’affiche avec Lyna Khoudri

« On va dire Lyna Khoudri. » Interrogé par Konbini, Karim Benzema n’a pas hésité : lorsqu’on lui demande avec quelles artistes il aimerait tourner, le Ballon d’or 2022 cite d’emblée l’actrice qui partage sa vie. La réponse, livrée sans détour au cours d’un jeu de questions-réponses, confirme la place centrale qu’occupe Lyna Khoudri dans le quotidien du footballeur et alimente l’intérêt médiatique autour du couple depuis leur première apparition publique à Cannes en mai 2025.

Au fil de l’entretien, Benzema multiplie les références personnelles et sportives. Il qualifie Zinédine Zidane de « légende » et de « grand frère », se dit « grave content » à l’idée de le voir sélectionneur des Bleus, et revient sur son sacre au Ballon d’or, décrit comme le plus beau souvenir de sa carrière et « le rêve de sa mère ». Il évoque aussi ses fils, Ibrahim et Nouri, sa ville de cœur Bron, et son attachement à l’Algérie, qu’il présente comme « son spot » pour les vacances.

Dans cet exercice de rapid‑fire, Benzema aborde également ses goûts culturels : le rap entre dans sa catégorie « in », il cite Rohff et se remémore ses premiers pas dans la musique « pour blaguer ». À l’inverse, il place les interviews d’après-match et le partage de l’addition au restaurant dans la rubrique « out », confirmant une volonté de préserver une certaine image publique.

De la déclaration à l’écran au parcours public du couple

La déclaration spontanée de Karim Benzema s’inscrit dans un parcours public récent marqué par plusieurs étapes. Le couple s’était affiché main dans la main sur le tapis rouge du Festival de Cannes en mai 2025, lors de l’avant‑première du film 13 jours, 13 nuits, première sortie conjointe très remarquée pour le footballeur peu enclin à exposer sa vie privée. Quelques semaines plus tard, ils avaient célébré leur union en Corse, le week‑end des 5 et 6 juillet 2025.

Depuis, Lyna Khoudri et Karim Benzema ont choisi une communication mesurée. Interrogée pendant l’édition 2026 du Festival de Cannes, l’actrice a déclaré vouloir rester maîtresse des temps où le couple se montre publiquement, tout en assumant leur relation lorsqu’ils le jugent opportun. Le footballeur s’est montré protecteur : en novembre 2025, il avait répondu sur les réseaux sociaux à Damien Rieu, activiste d’extrême droite, qui critiquait la participation de l’actrice à un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre.

Professionnellement, Lyna Khoudri, révélée par Papicha et récipiendaire du César du meilleur espoir féminin en 2020, poursuit une carrière cinématographique en développement. Karim Benzema, de son côté, a quitté Al‑Ittihad pour signer à Al‑Hilal FC en février 2026, club sous les couleurs duquel il évolue depuis cette date.