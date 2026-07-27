Christian Mazzuchini, l’interprète de Bernard Juve dans Plus belle la vie, est décédé à 67 ans

Christian Mazzuchini , comédien français âgé de 67 ans, est décédé le samedi 25 juillet 2026 à la Maison de Gardanne, établissement de soins palliatifs des Bouches-du-Rhône, des suites d’un cancer qui l’avait privé de la vie après dix-huit mois de combat, ont rapporté des médias locaux. L’information a été relayée par plusieurs confrères le dimanche 26 juillet, La Provence citant la date et le lieu du décès.

Quelques jours avant l’annonce officielle, le compte Facebook Zou Maï Prod avait publié que l’acteur était « en fin de vie » et « qu’il allait partir vers les étoiles très bientôt », accompagnant ce message d’un témoignage de soutien: « Nos cœurs sont bien lourds d’une grande tristesse. Avec tout notre amour. Marilyne, Dimitri, Sacha ». Ces éléments ont été repris par la presse régionale.

Au long d’une carrière s’étalant sur plusieurs décennies, Christian Mazzuchini avait interprété plus de 80 personnages à l’écran. Il était notamment connu du grand public pour son rôle de Bernard Juve dans la série télévisée Plus belle la vie, en 2017. Son parcours professionnel l’a également conduit au cinéma et au théâtre, avec des participations dans des œuvres telles que Taxi (le premier film réalisé par Gérard Pirès), Zodiaque, L’Immortel, Alex Hugo, Chouf et Pax Massilia.

Parcours artistique et dernières apparitions

Originaire de Toulouse, Christian Mazzuchini avait choisi de s’installer à Marseille, ville qui a tenu une place importante dans sa vie personnelle et professionnelle et qui a servi de décor à plusieurs de ses projets. Après une première carrière comme danseur, il s’est tourné vers le métier d’acteur au début des années 1990, enchaînant depuis des rôles au théâtre, au cinéma et à la télévision.

Au cinéma, il a notamment prêté ses traits à un pilote dans le premier Taxi, production associée à Luc Besson, et a fait partie des distributions de titres récents comme L’Immortel et Zodiaque. À la télévision, ses apparitions se sont poursuivies dans des séries et téléfilms, élargissant son registre d’interprétation.

Sur les planches, Christian Mazzuchini a entretenu un lien durable avec le théâtre, collaborant à de nombreuses reprises avec l’auteur Serge Valletti. Sa dernière présence connue sur scène remonte à 2018. Quant à sa filmographie récente, son dernier rôle au cinéma avait été dévoilé en 2024 dans Rapide.