Obi Mikel zappe le Sénégal: « Cette équipe va gagner la CAN 2023 »

-Publicité-

L’ancien international nigérian, John Obi Mikel, ne voit pas le Sénégal, champion d’Afrique en titre, ni le Maroc, le demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, remporter la CAN 2023 qui s’ouvre dans quelques mois en Côte d’Ivoire.

A moins de deux mois de la CAN 2023, qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’ivoire, les pronostics vont bon train. Champion en titre et demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, le Sénégal et le Maroc sont considérés comme les grands favoris pour décrocher le trophée continental.

Ce n’est cependant pas l’avis de John Obi Mikel, qui n’est pas optimiste quant aux chances de sacre des deux géants africains. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le vainqueur de la CAN 2013 a donné son pronostic clair et net. « La Coupe d’Afrique des Nations 2023 va revenir à la maison. Le tournoi revient à la maison, la CAN 2023 revient au Nigeria », a déclaré John Obi Mikel.

Le Nigéria est logé dans le groupe A à la CAN 2023. Les Super Eagles partagent leur loge avec la Côte d’Ivoire, la Guinée Equatoriale et la Guinée-Bissau. Avec un contingent mené par Victor Osimhen, meilleur buteur des éliminatoires, les Nigérians ont terminé les phases qualificatives en tant que meilleure attaque de la campagne. Reste à savoir si ces performances suffiront aux Aigles pour exaucer le vœu de John Obi Mikel.