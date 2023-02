Obi Mikel: « on m’a volé le Ballon d’Or africain 2013 pour le donner à Yaya Touré »

Coiffé par l’ivoirien Yaya Touré, vainqueur du Ballon d’Or africain 2013, John Obi Mikel ne digère toujours pas sa désillusion dix ans après. L’ancien capitaine du Nigéria estime mérité ce trophée pour avoir remporté la CAN 2013 avec les Black Stars.

L’ancien milieu de terrain de Chelsea, John Obi Mikel, a affirmé qu’il avait été privé du Ballon d’Or africain de l’année en 2013. L’ancien international nigérian avait raté le prix du meilleur joueur africain attribué à l’ancien joueur de Manchester City, Yaya Touré, cela malgré sa victoire à la CAN 2013 en Afrique du Sud. Une injustice selon l’ex-milieu de Chelsea qui ne digère toujours pas sa désillusion dix ans après.

Selon John Obi Mikel, tout le monde a quitté la scène lorsque Touré a reçu le prix du footballeur africain de l’année 2013 devant lui. « On m’a volé le prix du meilleur footballeur africain de l’année. Avant de m’y rendre, on m’a annoncé que j’avais gagné. J’étais à l’aéroport en partance pour le Nigeria, où la cérémonie avait lieu, et Manchester City jouait, et Yaya Toure a marqué deux buts », s’est-il confié lors d’une interview accordée à Dubai Eye 103.8 et rapportée par Dailypost,

« J’ai remporté la Coupe d’Afrique des Nations, la Ligue Europa et, un an avant cela, la Ligue des Champions. Il est impossible que je n’aie pas gagné ce prix. Je savais que j’avais gagné, peu importe le nombre de buts qu’il a marqués. J’étais dans la fleur de l’âge, je jouais beaucoup de matchs. Si vous aviez assisté à la cérémonie, vous auriez pu constater que tout le monde avait quitté la scène avant même que le verdict ne soit annoncé », a-t-il ajouté.