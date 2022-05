« Nulle part l’huile est vendue à 1300F sur l’étendue du territoire », Expérience Tébé

Par arrêté interministériel en date du 19 Mai 2022, signé du ministre de l’économie et des finances par intérim et de la ministre de l’industrie et du commerce, le gouvernement a plafonné le prix de l’huile végétale à 1300 francs cfa. Mais sur le terrain, Expérience Tébé du MPL fait le constat que cette décision est loin d’être observée.

Pour cadrer un temps soi peu la flambée des prix des produits de grandes consommations, le gouvernement de la rupture multiplie des mesures pour contrôler les prix et empêcher les commerçants véreux à se lancer dans de la surenchère.

Mais faute de suivi, ces mesures restent des lettres mortes parce que inapplicables sur le terrain. La fixation du prix de l’huile végétale n’échappe pas à cette règle. Selon une enquête effectuée sur le terrain par le président du parti mouvement populaire de libération, Expérience Tébé, il n’est nulle part vendu sur l’étendu du territoire l’huile végétale à 1300 francs cfa.

« Toute la batterie de mesures prises n’est pas respectée sur le terrain… Nulle part l’huile est vendue à 1300 sur l’étendue du territoire« , a confié Expérience Tébé à Canal 3 Bénin

A croire le président du parti mouvement populaire de libération, la tournée de vérification effectuée par son parti politique montre à suffisance que la gestion de la crise par le gouvernement présente des Insuffisances.

Avant l’arrêté interministériel, le gouvernement avait déjà pris une batterie de mesures dans le sens du contrôle des prix des produits de grandes consommations. Mais plusieurs de ces mesures n’ont pas pu être respectées sur le terrain.