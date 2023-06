NPFL: Odion Ighalo prêt à jouer dans un club nigérian, à une condition

L’ancien attaquant des Super Eagles, Odion Ighalo, a déclaré qu’il est prêt à jouer dans la Ligue nigériane de football professionnel (NPFL) uniquement si les bonnes choses sont en place.

Ighalo l’a fait savoir lors d’une récente conversation avec Elegbete TV. Avant son séjour à l’étranger, l’ancien attaquant de Manchester United a joué pour le Prime FC d’Oshogbo et Julius Berger à Lagos avant de déménager en Europe en 2007. Le joueur de 34 ans est actuellement agent libre après la fin de son contrat avec le club saoudien d’Al-Hilal en mai dernier.

S’exprimant sur la possibilité d’un retour dans la ligue nigériane, l’ex-avant-centre de Watford (2014-2017) n’est pas contre mais a posé des conditions: « J’ai dit que si la sécurité est garantie, une bonne couverture est assurée et un meilleur arbitrage. Bien sûr, [je jouerai]« , a-t-il déclaré. « J’ai déjà joué dans la ligue auparavant, et ce sera un grand privilège pour moi de jouer à nouveau pendant encore six mois ou un an avant de mettre fin à ma carrière« , a-t-il ajouté.

«Mais vous ne voulez pas jouer et avoir peur de votre vie ou de ce qui va se passer ensuite. Ensuite, ça n’en vaut pas la peine. Parce que si je vais jouer, je ne le ferai pas parce que je veux gagner de l’argent. Je ne vais même pas prendre d’argent à aucune équipe. Je vais juste jouer parce que je veux accomplir quelque chose« , a précisé le joueur passé par l’Udinese en Serie A italienne.

L’ancien coéquipier des Super Eagles d’Ighalo, Ahmed Musa, a eu un bref passage avec Kano Pillars en 2021 après avoir quitté Al Nassr d’Arabie saoudite.

