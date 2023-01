Nouvelle-Zélande: démission de la Première ministre Jacinda Ardern

Pout faute d’«énergie», la Première ministre Jacinda Ardern de la Nouvelle -Zélande a annoncé ce jeudi, sa démission et des élections générales pour le 14 octobre prochain.

La cheffe du gouvernement néo-zélandais Jacinda Ardern a prononcé un discours télévisé ce jeudi. Sur la chaîne nationale, elle a annoncé que des élections générales auraient lieu le 14 octobre prochain, ajoutant que son parti, le Parti travailliste néo-zélandais, était, selon elle, en mesure de remporter le scrutin.

Selon sa déclaration rapportée par Rfi, Jacinda Ardern, a annoncé également qu’elle allait démissionner le mois prochain. « Pour moi, il est temps », a-t-elle déclaré lors d’une réunion du Parti travailliste. « Je n’ai tout simplement plus assez d’énergie pour quatre ans supplémentaires », a-t-elle ajouté, à neuf mois des élections législatives.

« Je suis humaine. Nous donnons autant que nous le pouvons et aussi longtemps que nous le pouvons, et puis c’est le moment. Et pour moi, ce moment est arrivé », a dit Mme Ardern.

« Je n’ai tout simplement plus assez d’énergie pour quatre ans supplémentaires », a-t-elle ajouté. Jacinda Ardern, 42 ans, était devenue Première ministre dans un gouvernement de coalition en 2017, avant de conduire le Parti travailliste de centre-gauche vers une victoire écrasante lors de l’élection suivante, trois ans plus tard.