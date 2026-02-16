Nouvelle découverte d’hydrocarbures en Côte d’Ivoire

Le ministère des Mines, du Pétrole et de l’Énergie annonce une nouvelle découverte d’hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien, réalisée par le groupe pétrolier Eni Côte d’Ivoire, en partenariat avec PETROCI Holding.

Selon un communiqué officiel, cette découverte commerciale a été effectuée début février 2026 sur le bloc pétrolier CI-501. Baptisée « CALAO South », elle résulte du forage du puits d’exploration Murène South-1X, qui a atteint une profondeur totale d’environ 5 058 mètres, dont près de 2 200 mètres en tranche d’eau.

Les opérations ont permis de confirmer la présence de pétrole léger, de gaz naturel et de condensats, mettant en évidence le potentiel énergétique de cette zone offshore. À ce stade, les ressources estimées dans les blocs CI-501 et CI-205 s’élèvent à environ 1,4 milliard de barils équivalent pétrole. Cette découverte devrait également renforcer le potentiel en gaz naturel pour la production d’électricité en Côte d’Ivoire.

Cette annonce s’inscrit dans la continuité des récentes découvertes du pays. Elle fait écho à la mise en valeur du gisement Baleine, découvert en 2021 par Eni et PETROCI, le plus grand gisement d’hydrocarbures jamais identifié en Côte d’Ivoire. Les ressources de Baleine sont estimées à 2,5 milliards de barils de pétrole et 3 300 milliards de pieds cubes de gaz. Entré en production en août 2023, ce projet est le premier en Afrique à adopter un modèle de production pétrolière et gazière « net-zéro », intégrant des mesures de réduction et de compensation des émissions de carbone.