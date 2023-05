Nouveaux affrontements au Soudan, la situation sécuritaire s’aggrave

- Publicité-

De violents affrontements ont éclaté entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR) à Bahri, au nord de Khartoum, tandis que le chef du Mouvement de libération du Soudan a annoncé que ses forces se dirigeaient vers le Darfour. La situation sécuritaire dans le pays est de plus en plus préoccupante.

Ce lundi, des témoins ont rapporté que de fortes explosions, des tirs à l’arme lourde ainsi que des canons antiaériens ont retenti dans la ville de Bahri, au nord de la capitale soudanaise. Ces affrontements ont eu lieu alors que des pourparlers étaient en cours entre des représentants de l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide pour un cessez-le-feu effectif, à Djeddah en Arabie saoudite. Par ailleurs, le chef du Mouvement de libération du Soudan, Minni Arko Minnawi, a publié sur Facebook une vidéo montrant des soldats de ses forces en route vers le Darfour, sans préciser le lieu exact ni les raisons de ce déplacement.

Le Mouvement de libération du Soudan, l’un des plus grands mouvements du Darfour ayant signé un accord de paix avec Khartoum en octobre 2020, a adopté une position neutre dans le conflit qui a éclaté le 15 avril entre l’armée et les Forces de soutien rapide. Depuis cette date, les affrontements ont causé la mort de 481 civils et plus de 2 564 blessés selon le Syndicat des médecins du Soudan.

Cette nouvelle vague de violence est alarmante et risque de compliquer davantage la situation dans un pays déjà fragilisé par des années de guerre civile et de troubles politiques. Les autorités soudanaises et la communauté internationale doivent agir rapidement pour restaurer la paix et la sécurité dans le pays.