« Nous subissons la violence de l’adversité mais … », Samuel Eto’o sort de sa réserve

Dans une déclaration forte rendue publique sur sa page Facebook ce jeudi 24 août 2023, le légendaire ancien footballeur camerounais Samuel Eto’o Fils, président de la Fédération Camerounaise de Football, a exprimé sa détermination à redonner au football camerounais toute sa grandeur.

Connu pour ses exploits sur les terrains et son engagement envers la jeunesse, Eto’o est prêt à relever le défi et à surmonter les obstacles qui se dressent sur son chemin. C’est pourquoi le président de la Fédération camerounaise de football, qui fait face à des accusations de mauvaise gestion depuis plusieurs semaines, a réitéré sa reconnaissance de l’importance de son identité africaine et se présente comme un véritable soldat du continent.

« Je m’appelle Samuel Eto’o Fils. Je suis Camerounais d’ici, d’ailleurs, de chaque millimètre du « Continent ». La sève de toutes nos identités coule dans mes veines. J’ai même été élevé à la dignité d’« African soldier » par Nelson Mandela. Paix et sérénité à ceux qui me soutiennent dans mon projet visant à redonner au football camerounais toute sa grandeur. Nous subissons la violence de l’adversité mais gardons-nous d’y céder », a-t-il indiqué.

Face à l’adversité et aux défis rencontrés, Samuel Eto’o reste serein et résistant. Il affirme que malgré les difficultés, il ne cédera pas et fera face avec courage. « Nous trébucherons devant les obstacles mais nous continuerons d’avancer. S’il nous arrive de tomber, Dieu nous donnera la force de nous relever pour repartir de l’avant. Nos intentions sont nobles, notre force est notre foi en un avenir meilleur pour nos jeunes footballeurs », a-t-il précisé Samuel Eto »o.

Dans son message, le président de la Fédération Camerounaise de Football insiste qu’il s’adresse à tous les Camerounais, des villes de Mokolo à Yabassi, de Foumban à Tongolo, d’Akonolinga à Bamougoum en passant par Bokito et même Pitoa, pour les encourager et leur témoigner sa reconnaissance. Pour Samuel Eto’o, la force et le courage sont essentiels pour surmonter les difficultés et réaliser les objectifs.

