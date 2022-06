« Nous sommes séparés … », Serey Dié confirme sa rupture avec sa femme Aline

Légalement marié avec Aline Bintou, sa femme avec qui il a eu cinq enfant, Serey Dié a annoncé ce vendredi 24 juin leur séparation dans le confessionnal de Konnie Touré sur le plateau de Life Week-end.

C’est fini entre l’ex international footballeur Serey Dié et sa femme Aline. L’ancien capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire a avoué leur rupture ce vendredi sans langue de bois. « C’est le moment ici pour moi de dire devant la camera, que, avec Aline, nous sommes mariés légalement, mais nous sommes physiquement séparés depuis un bon moment. Je vais épargner des détails », a avoué Serey Dié.

Selon lui, avec Aline, les choses se passent bien malgré leur séparation. « Aline, j’ai eu la chance de connaître une femme merveilleuse, qui est pour beaucoup dans ce que je suis, qui m’a donné de merveilleux enfants, qui même jusqu’aujourd’hui, se soucie de moi, me donne des conseils, me sermonne souvent quand il le faut », a-t-il reconnu. « Les choses vont très bien, on se parle tranquillement, nos enfants vont bien. Je sais ce qu’elle pense de moi. Si je ne l’avais pas connu, il y a beaucoup de chose que j’allais pas pouvoir faire aujourd’hui », a rassuré Serey Dié.

Séparés physiquement mais

Serey Dié insiste qu’ils sont séparés physiquement mais qu’ils sont en de très bons termes. C’est pourquoi, il est reconnaissant envers les proches de sa désormais ex femmes. « C’est le lieu aujourd’hui de remercier son père spirituel, qui, vraiment a fait d’elle une personne vraiment très forte. Je remercie aussi, ses parents, qui l’ont vraiment très bien éduquée, ses frères et sœurs qui lui donnent des conseils, et arrivent à faire la part des choses », a-t-il laissé entendre avant d’ajouter : « Je n’ai pas fait les choses bien, un homme reste un homme, mais ça reste ma petite mère »

Aujourd’hui, Serey Dié est prêt que son ex femme Aline refasse sa vie sans lui. « Il (son nouveau mari Ndlr) ne sera pas le deuxième papa de mes enfants. Oui bien sûr, dans la vie, il ne faut pas être égoïste. Une chose est d’être dans une relation, où tout ne va pas comme il faut, et forcer les choses, ça, c’est être méchant », fait-il remarquer.

Les excuses de Serey Dié à ses huit enfants

Serey Dié estime « qu’on est pas obligé d’être en couple, pour partager de bon moment, surtout qu’on a des enfants ». « Je pense qu’elle mérite aussi le bonheur. Elle mérite d’être heureuse, elle mérite de faire ce qu’elle a envie de faire », a-t-il souhaité.

Dans son confessionnal intitulé « Serey Dié ma grande Famille », le père du deuxième enfant de Josey s’est excusé auprès de tous ses huit enfants pour les désagréments causés à chacune de leur maman. « Je suis vraiment désolé pour tout ce que vous allez voir quand vous allez grandir. J’espère que vous serez indulgent envers papa », a-t-il conclu.

A noter que Serey a aussi avoué qu’il est le père du deuxième enfant de la chanteuse ivoirienne Josey avec qui il vit actuellement.