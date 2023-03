« Nous sommes prêts » pour gagner le match, Carlos Ferrer avant Rwanda-Bénin

Le sélectionneur du Rwanda, Carlos Ferrer, a déclaré que son équipe fera tout son possible pour arracher la victoire, alors que les Amavubi affrontent les Guépards du Bénin ce mercredi, en 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Le Rwanda reçoit le Bénin ce mercredi au stade Pelé Kigali, à partir de 14 heures (GMT+1). Un match comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’ivoire. Avec deux points au compteur après trois journées, les Amavubi sont dos au mur et doivent remporter la victoire contre les Guépards pour ne pas voir s’amenuiser d’avantage leur chance de qualification pour la phase finale.

C’est d’ailleurs l’objectif de l’entraineur Carlos Ferrer qui a assuré que les siens feront tout leur possible pour prendre les trois points de cette confrontation face aux Béninois. « Je pense que l’équipe est prête, nous savons à quel point ce match est important pour nous. Nous savons que vous serez forts et très forts mais j’apprécie le travail des joueurs et je pense que nous sommes prêts à concourir au plus haut niveau« , a-t-il déclaré lors d’une interview à la presse locale.

Le coach des Guêpes a également évoqué le forfait de Hakim Sabaho, suspendu pour avoir écoper un rouge lors de la troisième journée. « Perdre notre jeune joueur Hakim Sabaho n’était pas bon mais nous faisons confiance à tous les joueurs. Les joueurs veulent prouver qu’ils peuvent faire mieux et nous savons qu’ils peuvent le faire », a déclaré le technicien.

Une victoire ce mercredi renforcerait les espoirs du Rwanda de faire un retour de rêve en phase finale de la CAN après 20 ans. La dernière fois que le Rwanda s’est qualifié pour le tournoi, c’était en 2004.