« Nous sommes désolés de vous avoir laissé tomber », Djiku présente ses excuses aux Ghanéens

Le défenseur des Black Stars, Alexander Djiku, a demandé aux Ghanéens de pardonner à l’équipe nationale senior, sa sortie décevante de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Il a regretté que ses coéquipiers n’aient pas répondu aux attentes.

Djiku a exprimé ses profonds regrets pour la façon dont les événements se sont déroulés en Côte d’Ivoire et a admis que la douleur et l’agonie infligées aux Ghanéens ne pouvaient être atténuées par ses excuses. « Les mots ne suffiront certainement pas à effacer la désillusion. Nous sommes déçus et vraiment désolés pour notre peuple ghanéen de notre échec à ce stade de la compétition, mais si vous saviez à quel point nous sommes reconnaissants d’avoir été soutenus par vous, nos fans ghanéens », a-t-il déclaré dans un post sur ses réseaux sociaux.

Annoncé favori pour le sacre suprême, le Ghana a été éliminé dès les phases de groupe de la CAN 2023. Plombés par une défense très fébrile, les Black Stars ont essuyé une défaite face au Cap-Vert (1-2) et deux matchs nuls, contre l’Egypte (2-2) et face au Mozambique (2-2). Un bilan insuffisant pour les Ghanéens qui quittent la compétition au premier tour.

