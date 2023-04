« Nous ne sommes pas déjà en demi-finale », André Onana après Inter 2-0 Benfica

André Onana a réagi à la victoire de l’Inter Milan face à Benfica Lisbonne (2-0) mardi, en quart de finale aller de la Ligue des champions. Et le gardien de but des Nerazzurri estime que le plus dur se fera dans une semaine à San Siro, lors de la manche retour.

En déplacement à Lisbonne mardi dernier en quart de finale aller de la Ligue des champions, l’Inter Milan a réalisé une bonne opération. Contre le Benfica, les Nerazzurri se sont imposés sur le score de 2-0. Longtemps tenus en échec, les visiteurs ont décanté la situation au retour des vestiaires, sur des réalisations de Nicolo Barella (51è) et Romelu Lukaku (82è). Une victoire précieuse des hommes de Simone Inzaghi qui prennent une bonne option sur les demi-finales.

Egalement artisan de cette sortie réussie des siens, André Onana a aussi livré son analyse de cette rencontre plus ou moins bien maîtrisée par son équipe. Et le gardien de but camerounais a félicité ses coéquipiers mais leur rappelle qu’il y a encore une grosse étape à franchir avant les demi-finales.

« Benfica est une grande équipe, mais je le savais et j’ai dit que nous devions venir ici et jouer sans crainte parce que nous pouvions gagner. Nous l’avons fait, mais nous ne pouvons pas penser que nous sommes déjà en demi-finale parce que nous ne le sommes pas. Nous avons encore besoin d’un autre gros match la semaine prochaine. », a déclaré André Onana à Calciomio.

Pour rappel, la manche retour de ces quarts de finale de C1 entre l’Inter et le Benfica est prévue mercredi prochain, à San Siro à partir de 20 heures (GMT+1).