« Nous ne pouvons pas afficher une telle performance », Danilo sur le naufrage face au Sénégal

Danilo a également réagi à la défaite du Brésil face au Sénégal (4-2) mardi dernier, en match amical. Et le Latéral droit auriverde a invité ses coéquipiers à plus de responsabilité sur le terrain.

Dans son couloir droit, Danilo a assisté impuissant à la lourde défaite du Brésil face au Sénégal, mardi dernier. Contre les Lions de la Téranga en match amical, les Auriverdes se sont en effet inclinés sur le score de 4-2. Souvent esseulé, le latéral, qui évolue à la Juventus en Serie A, a été le souffre douleur d’un certain Sadio Mané qui a étalé son talent au stade José Alvalade. Il est d’ailleurs en partie coupable sur le premier but de l’attaquant du Bayern Munich, qui a eu toute la latitude pour crucifier Ederson d’une superbe frappe enroulée au second poteau.

Premier à s’exprimer en zone mixte sur ce lourd revers des quintuples champions du monde, Danilo a déclaré que ses coéquipiers devaient être plus responsables et faire davantage sur le terrain. Pour lui, la Seleçao ne doit pas afficher une « telle performance contre une équipe solide » comme le Sénégal.

“Il faut être prudent dans cette évaluation. Nous avons de nouveaux joueurs, un changement de système, un moment particulier de matchs amicaux, je dirais, avec de nombreux joueurs en vacances et de retour. C’est un moment particulier. Il faut être prudent dans l’évaluation, mais nous ne pouvons pas nous trouver d’excuses et nous ne pouvons pas afficher une telle performance contre une équipe solide. Nous devons apprendre rapidement car les exigences sont élevées », a-t-il réagi, rapporté par Senefoot.

Après le Cameroun et le Maroc, le Brésil enregistre donc sa troisième défaite face à une équipe africaine en l’espace de quelques mois. Les Auriverdes pourront toutefois se consoler avec leur carton contre la Guinée (4-1), la semaine dernière.

