«Nous n’avions pas de plan spécial contre lui», CR7 n’était pas une menace pour la RDC

Après le nul accroché par la RD Congo face au Portugal (1-1), Ngal’ayel Mukau a expliqué que les Léopards n’avaient pas élaboré de stratégie particulière pour contenir Cristiano Ronaldo. Le milieu congolais a néanmoins rendu hommage à l’immense carrière du capitaine portugais.

Le milieu de terrain de la République démocratique du Congo, Ngal’ayel Mukau, a assuré que les Léopards n’avaient pas mis en place de dispositif particulier pour neutraliser Cristiano Ronaldo lors de leur entrée en lice à la Coupe du monde 2026. Opposée au Portugal mercredi, la sélection congolaise a créé la surprise en obtenant un match nul précieux (1-1). Menés après l’ouverture du score de João Neves, les hommes de Sébastien Desabre ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir au score grâce à une réalisation de Yoane Wissa.

Interrogé après la rencontre par TNT Sports, Mukau a reconnu l’immense carrière du capitaine portugais tout en soulignant que le joueur de 41 ans n’avait plus le même impact physique qu’à son apogée. « Un plan spécial pour contenir Cristiano Ronaldo ? Honnêtement, non », a confié le milieu congolais. « Nous savons qu’il n’est plus le même joueur qu’il y a quelques années. Le temps passe pour tout le monde. Mais il reste l’un des plus grands footballeurs de l’histoire et mérite tout notre respect. »

Le joueur a également salué la performance collective des Léopards, auteurs d’une prestation solide face à l’un des favoris du tournoi. Cette déclaration intervient alors que le rôle de Cristiano Ronaldo au sein de la sélection portugaise continue d’alimenter les débats. Certains observateurs estiment que l’attaquant d’Al-Nassr devrait voir son temps de jeu être davantage géré au cours de la compétition, tandis que d’autres continuent de miser sur son expérience et son leadership. Malgré ces interrogations, le quintuple Ballon d’Or demeure l’une des figures majeures de ce Mondial 2026.



