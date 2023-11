« Nous étions sur le point de nous séparer », KS Bloom sauve le couple Ariel Sheney et Nadiya Sabeh

- Publicité-

Le dernier single de KS Bloom, intitulé « Divorce », est bien plus qu’une simple chanson. Il s’agit d’un véritable hymne qui offre une perspective nouvelle pour surmonter les conflits au sein des couples et construire des foyers solides. Nadiya Sabeh, chroniqueuse et femme de l’artiste Ariel Sheney, a témoigné de l’impact profond de cette chanson sur sa relation amoureuse.

Alors que KS Bloom faisait la promotion de son single « Divorce » sur l’émission C’MIDI du 17 novembre, la chroniqueuse Nadiya Sabeh, femme du chanteur Ariel Sheney en a profité pour faire une confession sur sa relation amoureuse avec l’artiste.

Nadiya Sabeh a raconté qu’à un moment crucial de sa vie de couple, « Divorce » est arrivée comme un véritable baume. Elle confie qu’elle et son mari étaient sur le point de se séparer, mais que la découverte de cette chanson a changé la donne. Elle explique avec émotion : « Cela m’a fortifiée, la chanson est arrivée à point nommé, nous étions sur le point de nous séparer » a-t-elle révélé.

Une bonne nouvelle pour KS Bloom qui, par le biais de ses paroles sincères et de sa mélodie envoûtante, aborde le sujet du divorce d’une manière unique. Plutôt que d’encourager la rupture, la chanson propose une réflexion sur la résolution des conflits et la construction de foyers solides.

« Divorce » est bien plus qu’une simple chanson, c’est un appel à s’accrocher à l’amour et à la relation, même lorsque tout semble perdu.