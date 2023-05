« Nous devrions tous être très reconnaissants envers Cristiano », Jorge Mendes

-Publicité-

Dans un entretien accordé à AS ce mardi, Jorge Mendes, ancien agent de Cristiano Ronaldo, a fait l’éloge du quintuple Ballon d’Or.

Après plusieurs années de collaboration, Cristiano Ronaldo a décidé de se séparer de son agent Jorge Mendes en début d’année. L’ancien attaquant du Real Madrid et de Manchester United reprochait à son ancien collaborateur de ne pas avoir réussi à lui faire quitter Manchester United l’été dernier. Si plusieurs rumeurs ont fait état de tension entre les deux hommes par la suite, ce n’est pas le cas selon Mendes. Le portugais a confié ce mardi, lors d’un entretien avec AS, qu’il était toujours en contact avec CR7. Il a profité pour dire une fois de plus son admiration pour le quintuple Ballon d’Or.

«Cristiano est là où il est. C’est la vie. Il est en Arabie et nous devrions tous être très reconnaissants envers Cristiano pour tout ce qu’il a fait pour le football et pour le Portugal. Il est le plus grand ambassadeur du Portugal. Cristiano sera toujours dans mon cœur. C’est un joueur spécial et une personne spéciale pour moi. Et nous tous, les Portugais, devrions être fiers d’avoir eu et de continuer à avoir un joueur comme lui. Je le dirai toute ma vie : il était et il est le meilleur joueur de l’histoire du football mondial !» Mendes a précisé qu’il a «une excellente relation personnelle» avec son ancien poulain.

Cristiano Ronaldo a finalement rejoint Al Nassr en Arabie Saoudite en fin d’année dernière. Mais la saison ne s’est pas passée comme il souhaité. CR7 et son club ont été éliminés de toutes les coupes locales, avant de perdre le championnat le weekend dernier. Selon les rumeurs le portugais souhaiterait déjà quitter l’Arabie Saoudite, après cette nouvelle saison blanche.

