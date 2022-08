« Nous devons nous inspirer de ce qui se passe aujourd’hui à Porto Novo », Théophile Yarou à l’opposition

La fusion entre le parti union progressiste et le parti du renouveau démocratique doit inspirer les forces politiques de l’opposition et les centristes. C’est l’appel lancé par Théophile Yarou, président de la nouvelle alliance à ses camarades de l’opposition.

Le dimanche 21 Août 2022, les responsables et militants des partis union progressiste et du parti du renouveau démocratique se sont retrouvés au stade Charles De Gaule de Porto Novo pour la création du parti union progressiste le renouveau (UPR), un parti né des cendres des deux formations politiques.

Cette fusion entre le PRD de Me Adrien Houngbédji et l’UP du professeur Joseph Djogbénou est pour le président du parti la nouvelle alliance, Théophile Yarou, un événement qui doit inspirer l’opposition au régime de la rupture.

Dans un post sur le réseau social Meta, Théophile Yarou a souhaité « bon vent » au nouveau parti politique qui est né sous les dépouilles du PRD et de l »UP et a lancé un appel à ses camarades de l’opposition. « Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel aux forces politiques de l’opposition et aux forces centristes de notre pays. Nous devons nous inspirer de ce qui se passe aujourd’hui à Porto Novo« , a suggéré l’ancien ministre de la défense nationale de Boni Yayi.

Selon l’ancien ministre Théophile Yarou, le courage de s’unir entre forces politiques pour créer de grands ensembles forts participera à la consolidation du système partisan du pays.