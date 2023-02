« Nous détenons toutes les preuves… », accusé d’abus s3xuel, Manadja dans de beaux draps

Alors que Manadja Confirmé tient mordicus qu’il n’a jamais agressé s3xuellement son ancien artiste DJ Congélateur, le rappeur Tiesco Le Sultan a surpris tout le monde lorsqu’il a annoncé qu’il détient les preuves de l’abus subi par son protégé.

Reçu sur l’émission Showbuzz du mercredi dernier, DJ Congélateur a accusé publiquement Manadja Confirmé d’abus s3xuel. Selon lui, c’est l’une des raisons qui expliquent sa décision de se séparer de lui pour devenir indépendant.

« Il fait ça dans la maison où on dormait, je vois, mais je ne parle pas parce que j’ai peur, parce qu’il va me frapper, et mon cul me brûle on dirait ils m’ont purgé. Il m’a fait ça. Manadja aime garçon, il n’aime pas femme.», a révélé DJ Congélateur.

Manadja dément, Tiesco le confond

Une accusation que rejette du revers de la main Manadja Confirmé qui dénonce plutôt un grotesque montage pour nuire à sa crédibilité. Pour lui, Lolo Beauté et Tiesco Le Sultan ont monté son artiste contre lui.

« On monte le petit contre moi. Est-ce que femme est finie ? Je préfère ne pas répondre. Je demande juste à Lolo beauté et son mari Tiesco d’arrêter de mettre des choses de ce genre dans la bouche de DJ Congélateur. Je ne me reconnais pas dedans. Je ne fais pas ça . Ils voulaient DJ Congélateur. Ils l’ont maintenant. Alors qu’ils laissent ma vie en paix. Papa Mokosso, dis à ta sœur Lolo beauté de me laisser en paix », a-t-il clarifié.

Mais c’était sans compter sur l’alerte de Tiesco Le Sultan qui dit détenir les preuves de l’abus s3xuel subi par DJ Congélateur. Revenant à la charge, Tiesco n’a ménagé aucun effort pour rassurer l’opinion publique qu’ils détiennent les preuves des accusations d’abus sur Dj Congélateurs.

« Manadja confirmé peut aller déposer une plainte pour diffamation. Ce n’est pas moi , ni Lolo Beauté qui racontons ça. C’est plutot son ex artiste et ses danseurs. Nous détenons même toutes les preuves », a t-il confié à Media Prime Mag.