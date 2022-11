« Nous croyons en votre projet et nous l’accompagnerons toujours », Moov Africa aux Bénin Showbiz Awards

A l’occasion du lancement de la cinquième édition des Bénin Showbiz Awards, ce mardi 1er novembre 2022, le réseau de téléphonie Mobile Moov Africa Bénin a réaffirmé son soutien indéfectible au projet BSA.

Après un an de partenariat avec Bénin Showbiz Awards, la direction générale de Moov Africa Bénin a décidé de poursuivre la collaboration pour la valorisation et la promotion des artistes béninois. C’est la substance du message porté par Charles Loloma Hie, chef division et communication de Moov Africa Bénin ce mardi lors du lancement des Bénin Showbiz Awards.

Selon lui, le choix de Moov Africa Bénin s’explique par la capacité du promoteur du projet à faire le don de soi. « Il donne de sa personne, il donne de son temps pour vous les artistes, pour le Bénin, pour que les artistes béninois puissent avoir les mêmes avantages que les artistes de la sous région », a-t-il témoigné.

Moov Africa engagé aux côtés des Bénin Showbiz Awards

C’est fort de cet engagement très poussé de Ousmane Amonley que Moov Africa a décidé de poursuivre l’aventure. « En toute humilité, pour le travail qu’il abat, pour cette 5è édition, nous sommes avec vous. Nous croyons en votre projet et nous l’accompagnerons Toujours », a déclaré Charles Loloma Hie.

« Il a vu grand pour les artistes, et nous, à Moov Africa, on aime croire à ceux qui ont de la vision. Dans 5 ans, dans 10 ans, on te courra après pour ce que tu fais pour la musique béninoise, pour la culture béninoise. Moov Africa sera toujours aux côtés des artistes, pour la promotion de la culture béninoise », a-t-il ajouté.

Dans ses propos, Charles Loloma Hie a insisté sur l’engagement de Moov Africa Bénin à leurs côtés. » Aujourd’hui, nous sommes là pour manifester et réaffirmer notre partenariat avec BSA. », a-t-il rassuré. En tant qu’une marque très citoyenne qui fait beaucoup pour la culture béninoise, Moov Africa est très présent sur toutes les activités sociaux culturelles depuis l’année dernière.

« Cette année, nous ferons pareil. En plus du BSA, nous sera présents sur tous les chantiers qui peuvent nourrir et faire en sorte que la culture béninoise émerge et soit toujours au centre de nos intérêts », a promis Moov Africa Bénin représenté par Charles Loloma Hie.

Bonnes nouvelles pours les artistes porteurs de vision

Prosper Akouègnon Gogoyi, président du conseil béninois de la musique et président du jury des Bénin Showbiz Awards est revenu sur l’intérêt du projet pour les artistes béninois. Pour lui, le showbiz est la seule industrie qui peut encore porter l’économie béninoise. « Nous vous positionnons à un niveau très haut niveau et le reste dépendra de la suite qui viendra de vous. Nous avons porté l’évènement à un niveau international », a-t-il lancé en précisant que Bénin Showbiz Awards est désormais porté par le conseil international de la musique, une organisation de l’Unesco.

D’après lui, le plus important est que les artistes sachent ce que le conseil peut leur apporter. « Nous, nous allons vous donner des facilités, on ne donne pas de l’argent mais on donne plus que de l’argent. Nous donnons des opportunités lorsque vous avez un projet porteur, on peut vous orienter pour vous permettre d’évoluer », a-t-il clarifié.

Le second partenaire des Bénin Showbiz Awards est Gescia Bénin. Son promoteur Michaèl Kovoègnan est convaincu qu’au Bénin, les artistes sont des ambassadeurs qui véhiculent des messages très importants. Pour cela, il promet de toujours accompagner les BSA.

L’année dernière, le Bénin Showbiz Awards d’or, l’artiste GG Lapino avait reçu une parcelle de 5 millions de FCFA dans une zone viabilisée à Abomey-Calavi. Cette année, il remonte la cagnotte de la parcelle à 8 millions de FCFA toujours dans la même commune.