« Nous avons vécu une époque exceptionnelle », Mbappé s’enflamme pour Messi et Ronaldo

Dans un entretien accordé au journal italien la Gazzetta dello Sport, l’attaquant du PSG Kylian Mbappé a rendu un vibrant hommage à ses illustres aînées: Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

En quittant le PSG pour rejoindre l’Inter à Miami, Lionel Messi a définitivement mis fin à la légende Messi-Cristiano Ronaldo, qui a rejoint l’Arabie saoudite sur le football européen. Mais les deux monstres sacrés de ce sport ont laissé une trace indélébile dans l’histoire du ballon rond. Une nouvelle ère a désormais commencé selon de nombreux experts, avec les noms d’Erling Haaland et de Kylian Mbappé au centre des discussions. Cependant, Mbappé n’est pas de cet avis et préfère faire une lecture différente.

Dans un entretien accordé au journal italien la Gazzetta dello Sport, le buteur du PSG a surtout rendu hommage vibrant à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, estimant qu’ils étaient uniques en leur genre.

«Les choses devraient être lues différemment. Il arrive peut-être tous les 50 ans ou plus d’en avoir deux comme Messi et Ronaldo à de tels niveaux pendant si longtemps. Nous avons vécu une époque exceptionnelle et j’espère que les fans en ont profité. J’ai eu la chance de jouer contre Cristiano et ensuite contre et avec Leo: ils sont vraiment spéciaux. J’ai beaucoup appris d’eux, surtout avec Messi au cours de ces deux saisons. Ils ont écrit l’histoire du football: ils sont éternels.», a commenté l’international français.

Lors du même entretien, Kylian Mbappé a également évoqué d’autres sujets. Il a notamment mis les choses au clair sur son avenir, assurant qu’il allait rester au PSG la saison prochaine. Le natif de Bondy a également évoqué le départ de Lionel Messi du PSG, regrettant que certains supporters et observateurs se soient montrés heureux que la Pulga quitte Paris.

