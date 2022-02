« Nous avons le sentiment que le gouvernement traîne les pas… », Anselme Amoussou sur les salaires

Après avoir annoncé un meeting de protestation contre la cherté de la vie, le secrétaire général de la confédération des syndicats autonomes du Bénin (Csa-Bénin) revient à la charge et explique les motivations de la sortie annoncée.

La confédération des syndicats autonomes du Bénin (Csa-Bénin) projette pour le 18 Février prochain, un géant meeting de protestation à la Bourse du Travail. Selon le premier responsable de cette organisation syndicale, ledit meeting vise à protester contre la cherté de la vie et à attirer l’attention des gouvernants sur la nécessité de dialogue.

Face aux commentaires suscités par l’annonce de cette activité, le secrétaire général de la confédération des syndicats autonomes du Bénin (Csa-Bénin) dans un entretien accordé au quotidien « Le Matinal » a apporté des clarifications pour situer l’opinion nationale.

A croire Anselme Amoussou, la projection de ce mouvement de protestation contre la cherté de la vie doit être perçue comme un appel au dialogue lancé au gouvernement non seulement sur la flambée des prix des produits mais également sur la procédure de la revalorisation des salaires.

Le syndicaliste dans ses explications estiment que les démarches entreprises par le gouvernement dans le cadre de la revalorisation des salaires sont loin de combler les attentes. Pour lui, il y a eu une annonce mais depuis, rien ne suit.

« Ce sont des urgences et on ne traite pas les urgences en traînant les pas. Nous avons le sentiment que le gouvernement traîne les pas et nous voudrions qu’il puisse aller très rapidement“, a confié Anselme Amoussou