« Nous allons rencontrer l’Himalaya en face de nous », Jean-Michel Cavalli avant Niger-Algérie

Le sélectionneur du Niger, Jean-Michel Cavalli, est déterminé à prendre les trois points de la victoire contre les Fennecs, alors que le Mena affronte l’Algérie ce jeudi, lors de la 3è journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Le Niger affronte l’Algérie ce jeudi, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le Mena va défier les Fennecs au Stade Nelson Mandela. Un gros défi pour les Nigériens qui visent la victoire pour se rapprocher de leur objectif, eux qui sont à la quête de leur première victoire dans ce tournoi. Une mission dantesque pour le Niger qui affronte un adversaire, premièr du groupe F avec deux victoires consécutives lors des deux premières journées.

Pour cette confrontation contre le champion d’Afrique 2019, Jean-Michel Cavalli sait que la tâche ne sera pas facile. Cependant, lui et son équipe n’entendent pas s’offrir en victime expiatoire.

« On est censé savoir que nous allons rencontrer l’Himalaya en face de nous et que nul n’est impossible dans le football puisque le ballon est rond et les rencontres ne sont jamais les mêmes. On va bien se préparer pour ça, on se prépare pour essayer d’être performant, pas performant qu’en qualité de match mais performant aussi au niveau des points parce que nous avons un statut à défendre », a déclaré le sélectionneur du Niger à la presse.

Neutralisé par la Tanzanie (1-1) et l’Ouganda (1-1), le Niger est deuxième de la poule F avec deux points, à quatre longueurs du leader algérien. « Aujourd’hui, nous sommes seconds (du groupe F), c’est un bon rappel à tous ceux qui nous ont quittés de vue depuis le match de l’Ouganda. Nous avions fait une très, très grosse performance chez eux, donc il va falloir défendre ce statut. Ça ne va pas être facile mais on fera tout pour essayer d’être performant », a lâché Cavalli.